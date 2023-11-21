Türkiye'de elektrikli araç satışlarının yıllık ortalama yüzde 60,8 büyümesi bekleniyor

Fitch Solutions şirketi olan BMI'dan alınan bilgiye göre, "Türkiye Elektrikli Araçlar Profili" ülke raporuna göre, Türkiye'de bu alanda görülen güçlü büyümeyle elektrikli araçların toplam binek araç satışlarındaki payının 2022'deki yüzde 1,3'ten bu yıl yüzde 4,1'e yükseleceği öngörülüyor.

Elektrikli araç satışlarındaki artışın 2024'te de devam etmesi ancak vergiler nedeniyle bu araçların toplam otomotiv pazarındaki payının bir süre daha limitli kalacağı da bekleniyor. Buna rağmen, özellikle Türkiye'nin yerli ve tamamen elektrikli otomobili Togg ile elektrikli araçların benimsenmesini teşvik etmenin bir yolu olarak, Togg için bazı destekleyici önlemlerin uygulanabileceği tahmin ediliyor.

Togg'un üretiminin 2030'a kadar bir milyon adede ulaşması beklenirken, 2025 itibarıyla Avrupa pazarlarına ihracatının başlaması hedefleniyor.

BMI'ın Türkiye'de elektrikli araçlara yönelik artan ilgiyi göz önüne alarak yukarı yönlü revize ettiği öngörüleri kapsamında, Türkiye'de elektrikli araç satışlarının 2023-2032 arasında yıllık ortalama yüzde 60,8 büyümesi bekleniyor.