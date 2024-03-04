Türk lirasıyla dış ticaret yılın iki ayında 210 milyar liraya yaklaştı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, şubatta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,6 artarak 21 milyar 86 milyon dolara çıktı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat değerine ulaşıldı.

Bu dönemde Türk lirasıyla ihracatta da artış gerçekleşti.

Türk lirasıyla ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 69,4 artarak 30 milyar 969 milyon liraya yükseldi. İthalat da yüzde 68,1 yükselişle 81 milyar 161 milyon liraya çıktı. Söz konusu ayda Türk lirasıyla dış ticaret hacmi yüzde 68,5 artarak 112 milyar 130 milyon lira oldu. Geçen yılın ilk ayında 18 milyar 284 milyon liralık ihracat yapılırken ithalat da 48 milyar 274 milyon lira olarak hesaplanmıştı. Söz konusu ayda dış ticaret hacmi 66 milyar 558 milyon lira olarak kayıtlara geçmişti.

Şubatta Türk lirasıyla ihracat 2023'ün aynı ayına göre yüzde 19,6 artışla 25 milyar 135 milyon liraya, ithalat da yüzde 14,7 yükselişle 70 milyar 473 milyon liraya yükseldi. Dış ticaret hacmi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 artışla 95 milyar 608 milyon lira olarak hesaplandı. Geçen yılın şubat ayında Türk lirasıyla 21 milyar 14 milyon lira ihracat, 61 milyar 449 milyon lira ithalat gerçekleştirilmişti. Dış ticaret hacmi 82 milyar 463 milyon liraya çıkmıştı.

Böylelikle geçen yılın iki ayında dış ticaret hacmi 149 milyar 21 milyon lira olarak hesaplanmıştı.