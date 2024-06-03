Emtia piyasasında, geçen hafta düşüş eğilimi hakimdi. Fed faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizliklerin sürmesi emtia piyasasındaki aşağı yönlü seyirde etkili oldu.

Fed'in yayınladığı Bej Kitap raporu, genel görünümün biraz daha kötüleştiğini ortaya koyarken, koşulların sektörlere ve bölgelere göre değişiklik gösterdiği belirtildi.

Değerli metallerde karışık bir seyir izlendi

Geçen hafta ons bazında altın yüzde 0,4, paladyum yüzde 5,2 değer kaybederken, gümüş yüzde 0,1, platin yüzde 0,9 değer kazandı.

Analistler, Fed'e ilişkin belirsizliklerin ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin altına olan talebi azalttığını kaydetti.

Gümüş, artan yatırımcı ilgisi ve arza ilişkin endişelerle yükseldi. Daha yavaş maden üretimi büyümesi ve güçlü endüstriyel talep, arzın talebin gerisinde kaldığını gösteriyor ve bu da gümüş piyasasında açığa neden olacağı endişelerini tetikliyor.

Gümüş endüstriyel alanda genellikle otomobil, güneş paneli, mücevher ve elektronik imalatında kullanılıyor. Analistler, Çin'in, büyük miktarlarda üretmeye devam ettiği güneş panellerinde önemli bir malzeme olan gümüşün ithalatını artırabileceğine işaret etti.

Platinde de bu yıl küresel çapta açık olacağına yönelik öngörüler, platin fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Endüstriyel alanda paladyuma yatırım talebinin azalacağına yönelik tahminlerle de paladyum fiyatları geriledi.

Tezgah üstü piyasada geçen hafta fiyatlar, libre bazında bakırda yüzde 2,8, nikelde yüzde 3, kurşunda yüzde 0,8, çinkoda yüzde 2,2 azalırken, alüminyumda yüzde 0,1 arttı.