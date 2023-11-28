Türk Devletleri ülkelerine 5,6 milyar dolar ihracat

Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri, yeni konjonktürde ortaya koyduğu vizyon, proje ve faaliyetlerle giderek daha önemli bir güç merkezi haline geliyor.

Üye ülkeler, kaynakları, güçleri ve vizyonları ile dünyadaki gıda ve enerji krizleri ile baş etmede, jeostratejik konumlarıyla dünyanın en önemli lojistik kanalları üzerinde bulunma noktasında kilit bir öneme sahip bulunuyor. Ülkeler, ortaklık temelinde güç birliğini, işbirliğini, dayanışmayı ve entegrasyonlarını güçlendirirken, Türkiye de bu ülkelerle ticaretinde ilerleme kaydetmeye devam ediyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan'dan oluşan TDT ülkelerine ihracat 5,6 milyar dolara ulaştı.

Geçen yılın aynı döneminde 4,8 milyar dolar seviyesinde olan bu rakam, yıllık bazda yüzde 16,3 arttı.

Söz konusu dönemde, TDT ülkeleri kapsamında en fazla ihracat 1,8 milyar dolarla Azerbaycan'a gerçekleşti. Aynı dönemde, Kazakistan'a 1,5 milyar dolarlık, Özbekistan'a 1,4 milyar dolarlık, Kırgızistan'a 884,7 milyon dolarlık dış satım yapıldı.