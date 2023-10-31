Turizm geliri yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 13,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 13,1 arttı. Söz konusu dönemde turizm geliri 20 milyar 225 milyon 317 bin dolar oldu.

Turizm gelirinin yüzde 16,5'i Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan sağlandı.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket turla organize etti. Söz konusu dönemde yapılan harcamaların 14 milyar 644 milyon 632 bin dolarını kişisel harcamalar, 5 milyar 580 milyon 686 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.