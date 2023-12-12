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TÜİK ekim ayı dış ticaret endekslerini açıkladı
Ekonomi 12.12.2023, 11:05
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.
Buna göre, ihracat birim değer endeksi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,6, yakıtlarda yüzde 19,9 geriledi. İmalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,9 yükseldi.
İthalat birim değer endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 düştü. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,4, yakıtlarda yüzde 35,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15,9, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,1 geriledi.
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