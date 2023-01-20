Togg akıllı cihazı için ön siparişler Trumore platformunda

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası için" yola çıkan Togg, dijital platformu Trumore'un ilk temas noktası olan mobil uygulamasını App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sundu.

Togg, güçlü iş birlikleri ve pek çok farklı özelliğiyle bir platform olarak konumladığı mobil uygulaması Trumore ile fintek, insurtek, blokzinciri, IoT, yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilerle kişiselleştirilmiş, kullanıcı odaklı, akıllı ve empatik bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Kullanıcı deneyiminin merkezde yer aldığı "Trumore, Earn.more, Go.more, Play.more ve Scale.more" başlıklarıyla kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve sürekli gelişen bir platform olarak Togg mobilite dünyasının yeniliklerini ve fırsatlarını kullanıcılarla buluşturuyor. İlk etapta sadece Türkiye'de kullanıma açık olacak platform, hizmete sunulmadan önce alanında uzman isimlerle paylaşılıp onların görüş ve önerileri doğrultusunda da geliştirildi.

Nasıl kullanılıyor?

Platformu kullanmak için Togg akıllı cihazına sahip olmak gerekmiyor, sadece uygulamayı indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor. Platformu oluşturan ürünlerden Earn.more, kullanıcıya kazandıran hizmetleri kapsıyor, kesintisiz ödeme ve ödüllendirme deneyimleri sunan fintek çözümlerini içeriyor. Earn.more servisleri kapsamındaki e-cüzdan ile araç içi ödeme, mobil ödeme, dijital varlık cüzdanı oluşturmak mümkün oluyor.

Dijital varlık yönetimi altında da puan gibi çeşitli ödül programları, dijital sanat koleksiyonları ve iş modeline bağlı NFT'ler kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Bu, Earn.more'da kullanıcılar için dijital magnet kazanımı uygulaması bulunuyor. Kullanıcının oluşturduğu rotaya göre ve o zamanki yolculuk şartlarına göre kişiye ve yolculuğa özel oluşturulan bir dijital magnet. Go.more uygulamasının verileri ile dijital sanat eserlerinin yapay zekâ algoritmasıyla bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan dijital çalışmalar, kullanıcının varacağı noktaya özel olduğu için klasik dekoratif magneti andıran ama tamamen yolculuk deneyimine özel, yapay zekayla oluşturulan bir ürün olarak ortaya çıkıyor.