TİM Başkanı Gültepe: Ağustosta ihracatımıza en yüksek katkıyı 2,7 milyar dolarla otomotiv sektörü verdi

TİM, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Verilere göre, en çok ihracat yapan sektörler sıralamasında otomotiv 2,7 milyar dolarla zirvedeki yerini korudu. Otomotivi, 2,6 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi. Kilogram başına birim ihracat değeri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artışla 1,41 dolara yükseldi.

Türkiye'nin ağustos ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 21,6 milyar dolar oldu. Ocak-ağustos dönemindeki ihracat ise 165 milyar dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, yıl sonu hedefleri açısından kritik aylardan biri olan ağustosu rekorla kapattıklarını, ağustos ayları özelinde en yüksek ihracat rakamına ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre, ağustosu 21,6 milyar dolar ihracatla tamamladık. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artıdayız. Bir süredir önceki yılın aynı dönemine göre bir ay artı, bir ay eksi seyreden ihracat, temmuzun ardından ağustos ayında da yükselerek bu döngüyü kırmış oldu. Ocak-ağustos dönemine baktığımızda 165 milyar dolarla geçen yılla hemen hemen başa baş durumdayız. Son 12 aylık ihracatta ise 253,6 milyar dolardayız. Ağustosta ihracatımıza en yüksek katkıyı 2,7 milyar dolarla otomotiv sektörü verdi. İlk 5'teki diğer sektörlerimiz 2,6 milyar dolarla kimya, 1,7 milyar dolarla hazır giyim, 1,4 milyar dolarla elektronik ve 1,3 milyar dolarla çelik şeklinde sıralandı. Geçen ay gemi ve yat, hububat ve makine sektörlerinin ihracatında da önemli artış kaydettik. 36 ilimiz ihracatını artırırken, en çok ihracat yapan ilk 5 ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Gaziantep oldu. Ağustosta 1.472 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Birim ihracat değerimiz, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artışla 1,41 dolara yükseldi."