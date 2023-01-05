TİHCAD Başkanı Aydın: Türkiye, küresel daralmanın kazananı olabilir

Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği (TİHCAD) Başkanı Ergin Aydın, sektördeki gelişmelere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk hazır giyim sektörünün Rusya-Ukrayna Savaşı, Avrupa’da resesyon, enerji krizi ve küresel daralma kıskacına rağmen 2022 yılını 21,2 milyar dolar ihracat rekoruyla tamamladığını belirtti.

2023’e hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yeni bir rekor hedefiyle yola çıktığını ifade eden Aydın, resesyon nedeniyle Avrupa’da yaşadıkları kaybın telafisi için uzak pazarlara, Amerika ve Avustralya kıtalarına yöneldiklerini söyledi.

Aydın, 2022'nin son 3 ayında söz konusu daralmanın etkilerini gördüklerini aktararak, "2023’ün ilk aylarında da bu etki sürecek gibi görünse de 2023'ün ikinci yarısından itibaren ihracatımızın artacağını öngörüyoruz. Biliyoruz ki her krizin bir kazananı olur, biz de yeni pazarlara yönelerek krizi fırsata çevirmek için çalışıyoruz. Türkiye, doğru hamlelerle küresel daralmanın kazananı olabilir. 2023 yılında ihracatta yüzde 15-20 oranında bir artış bekliyoruz. Bu yıl sektör olarak en az 25 milyar dolar civarında ihracat hedefliyoruz." diye konuştu.