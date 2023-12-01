Ticaret Bakanı Bolat: Avrupa, Türkiye için çok önemli

Bakan Bolat, Hollanda ziyareti kapsamında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dünya Türk İş Konseyince Amsterdam'da düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Avrupa ile ticaretin Türkiye açısından önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk firmalarının tedarik zincirlerinde önemli ağırlığı olduğunu vurgulayan Bolat, Türkiye'nin parça ve makine üreten bir ülke olmasının yanı sıra coğrafi konumu sayesinde ürünleri çok kısa sürede Avrupa'ya ulaştırabilecek lojistik güce sahip olduğunu belirtti.

Bolat, Türk sanayisinin rekabetçiliğinin ve dünya çapında üretim kapasitesinin yanı sıra AB ile gümrük birliği ve ticari ilişkilerde kendini yenilemesiyle başarılar elde ettiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa, Türkiye için çok önemli. Bu pazarı kaybedemeyiz. Biz bu pazarlarda kalıcıyız, olmak zorundayız. Geçen yıl itibariyle 200 milyar dolar ticaretimiz var ve dengede bir ticaret. Geçen sene bizim 9 milyar dolar fazlamız vardı. AB'nin turizmde yüzde 65, ihracatımızda yüzde 41, ithalatımızda yüzde 26 ve Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımda yüzde 65 paya sahip olduğu için ilişkilerimizi düzenli ve yapıcı bir şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Hükümetlerimiz de hep bu politikaları izlediler."