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TCMB, yeni faiz oranını yüzde 40 olarak açıkladı

Ekonomi 23.11.2023, 14:01
TCMB, yeni faiz oranını yüzde 40 olarak açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.

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