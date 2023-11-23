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TCMB, yeni faiz oranını yüzde 40 olarak açıkladı
Ekonomi 23.11.2023, 14:01
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.
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