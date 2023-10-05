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TCMB'den yeni faaliyet izni
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ödeme kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verdi.
Ekonomi 05.10.2023, 09:11
TCMB'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, verilen izin kapsamında TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ, ödeme aracı kabul yetkisiyle sınırlı olmak üzere ödeme hizmetleri sunacak.
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