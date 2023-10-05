TCMB'den yeni faaliyet izni

TCMB'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, verilen izin kapsamında TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ, ödeme aracı kabul yetkisiyle sınırlı olmak üzere ödeme hizmetleri sunacak.