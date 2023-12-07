TCMB Başkanı Erkan: Türk lirasına geçiş, hedeflere uygun şekilde devam ediyor

TBB'den yapılan açıklamada, toplantıda, bankacılık sisteminde döviz dönüşümlü mevduatların azaltılması, Türk lirasına (TL) geçiş ile TCMB'nin ihracat ve yatırıma yönelik destekleri kapsamında reeskont ve Yatırım Taahhütlü Avans Kredilerine (YTAK) yönelik uygulamaların değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk lirasına geçiş hedefinin önlemler sonrası devreye giren olumlu görünümü ve devamına yönelik ortak öneri çalışması, dezenflasyon hedefiyle uyumlu kredi akışının sağlıklı işleyişinin devamına dair öneriler ve TCMB ile birlikte ihracat ve yatırım kredilerindeki olumlu seyrin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmeler, toplantının ana gündem maddeleri olmuştur. Ayrıca, geliştirilmekte olan Toplumsal Yatırım Notu'na ilişkin bir çerçeve oluşturularak ortak çalışma yürütülmesine dair mutabakat sağlanmıştır."

Açıklamada, toplantıdaki ifadelerine yer verilen TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, hem yurt içi yerleşiklerin tasarruf aracı tercihlerindeki hem de yurt dışı yerleşiklerin fon akımlarındaki eğilime değinerek, TL'ye geçişin hedeflere uygun şekilde devam ettiğini belirtti.