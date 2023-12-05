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Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi yüzde 0,36 geriledi
Ekonomi 05.12.2023, 11:56
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Temmuz-Eylül 2023 dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, üçüncü çeyrekte mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, bir önceki döneme göre yüzde 0,36 geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 arttı.
Bu yılın üçüncü çeyreğinde toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, önceki döneme göre yüzde 0,93 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,79 yükseldi.
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