Şahap Kavcıoğlu, BDDK'nın altıncı başkanı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 20 Mart 2021'den bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak görev yapan Şahap Kavcıoğlu, BDDK'nın 6. başkanı oldu.

1999 yılında kurulan BDDK, Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelerde belirtilen görev ve yetkileri çerçevesinde düzenleme ve denetimi kapsamındaki kuruluşların faaliyetlerini güvenli ve sağlam şekilde gerçekleştirmesini, kredi sisteminin etkin şekilde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlama ve bu sayede finansal piyasaların gelişmesine ve finansal istikrara katkıda bulunma görevini üstleniyor.

Kurum, finansal piyasalara, kuruluşlara ve tüketicilere yönelik uluslararası standartlarda düzenlemeyi, denetimi ve risk yönetimini ulusal ihtiyaçlar ve gereklilikler çerçevesinde uygulayan bir otorite konumunda bulunuyor.