Rusya'ya yaş meyve ve sebze ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 60 arttı

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda uyguladığı denge politikası ve iki ülke arasındaki ilişkileri kendi çıkarları doğrultusunda yürütmesinin etkisiyle Rusya'ya yaş meyve ve sebze ihracatı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artışla 258,4 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye, Rusya'ya kimyevi maddeler ve mamulleri, yaş ve kuru meyve, sebze, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, hazır giyim ve konfeksiyon, çimento başta olmak üzere yüzlerce kalemi kapsayan ihracat yapıyor.

Bu yılın ilk çeyreğinde tarım ürünleri içinde en fazla ihracat yapılan ürünler 258,4 milyon dolarla yaş meyve ve sebze oldu. Sektör ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artış gösterdi. Bu sektörü 134,3 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 17 milyon dolarla meyve sebze mamulleri izledi.

Aynı dönemde ihracatını en fazla artıran ürün yüzde 271,4 ile tütün olarak kayıtlara geçti. Bunu yüzde 265 ile meyve sebze mamulleri, yüzde 231,5 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 161,4 ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri takip etti.

Bu yılın ocak-mart döneminde Rusya'dan yapılan ithalat ise yüzde 1,6 azaldı.