Perakende satış hacmi yüzde 21,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2022 dönemine ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,8 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,9 artış gösterdi.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 12,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 28, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 15,7 yükseldi.