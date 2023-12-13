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Perakende satış hacmi ekimde yıllık bazda yüzde 13,7 arttı
Ekonomi 13.12.2023, 11:16
Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.
Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ekimde bir önceki aya göre yüzde 2 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,9 ve gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,2 düşüş gösterdi.
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 yükseldi. Aynı dönemde, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 13,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 18,9 artış, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3,3 azalış kaydetti.
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