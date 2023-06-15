Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2023 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, nisan ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2022 sonuna kıyasla 1,1 milyar dolar azalarak 156,5 milyar dolara geriledi. Bu dönemde özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 1,8 milyar dolar düşüşle 147,7 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 709 milyon dolar artarak 8,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları nisanda 2022 sonuna göre 687 milyon dolar azalırken, tahvil ihracı borçlanmaları da 1,6 milyar dolar düşüşle 12,3 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 24 milyon dolar artarken, tahvil stoku ise 1,2 milyar dolar gerileyerek 1,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,1 milyar dolar artarken, tahvil stoku ise 777 milyon dolar azalarak 8,6 milyar dolara indi.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları, nisanda 2022 sonuna göre 49 milyon dolar artışla 5,1 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 378 milyon dolar yükselişle 1,5 milyar dolara çıktı.