Otomotiv sektöründe taşlar yerine oturmaya başlıyor

Ticaret Bakanlığınca otomotiv piyasasında son dönemlerde arz-talep ilişkisiyle açıklanamayan spekülatif karakterli fahiş fiyat oluşumları ve stokçulukla mücadele etmek, araç bulunurluğunu artırmak, sektörde rekabetçi, adil ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek üzere titiz çalışmalar yapılmaya devam edilirken, alınan tedbirlerin piyasayı yeniden dengeye oturtmaya başladığı belirtiliyor.

Otomotiv piyasasında son dönemlerde yaşanan olağanüstü gelişmeler, araç bulunurluğu sorunları, stokçuluk ve bununla birlikte ortaya çıkan spekülatif alım-satım işlemleri, araca ulaşmak isteyen gerçek müşteriyi mağdur etti. Ancak son dönemde Ticaret Bakanlığının aldığı tedbirlerin piyasaya olumlu yansımaları görülmeye başlandı.

Otomotiv sektörüne yönelik düzenlemeler kapsamında, ortaya çıkan aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarının ve stokçuluğun önüne geçilmesini temin etmek üzere, "6 ay 6 bin kilometre" kısıtlaması çerçevesinde 126 yetkili bayi ve galeriye toplam 51 milyon 920 bin 782 TL, haziran, temmuz ve ağustos aylarında 639 yetkili bayi denetlenerek 20 yetkili bayiye stokçuluk nedeniyle toplam 102 milyon 547 bin TL, 27 Temmuz itibarıyla aykırı ilan girişinde bulunduğu tespit edilen 253 gerçek ve tüzel kişiye ise toplam 67 milyon 439 bin TL idari para cezası uygulandı.