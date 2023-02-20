Otomotiv sanayi yılın ilk ayında üretim ve ihracatını artırdı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının ocak ayına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24 artarak 111 bin 837 adet, otomobil üretimi ise yüzde 48’lik artış göstererek 70 bin 723 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte de toplam üretim 116 bin 730 adede ulaştı.

Açıklamaya göre, yılın ilk ayında ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 düşüş gösterdi.

Ocak ayında ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 56 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 8 geriledi. Bu dönemde, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi yüzde 4 gerilerken, traktör üretimi yüzde 36’lık artışla 4 bin 893 adede yükseldi.

Pazara bakıldığında, 2022 yılı ocak ayına göre ticari araç pazarı yüzde 51, hafif ticari araç pazarı yüzde 49 ve ağır ticari araç pazarı da yüzde 62 büyüdü.