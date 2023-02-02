Otomobil ve hafif ticari araç satışları arttı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen ay yüzde 33,5 arttı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen ay 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 33,5 artarak 50 bin 894 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, yüzde 28,5 artışla 37 bin 288 adet, hafif ticari araç pazarı da yüzde 49,3 yükselişle 13 bin 606 adet oldu.

10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara bakıldığında, otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 54,5 arttı. Otomobil pazarı 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,5 ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 66,6 artış gösterdi.

Ocak 2023'te otomobil pazarına segmentlere göre bakıldığında, pazarın yüzde 90,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 20 bin 419 adetle yüzde 54,8 pay, B segmenti otomobiller ise 13 bin 1 adetle yüzde 34,9 pay aldı.