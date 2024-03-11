Otomobil üretimi yüzde 12'lik artışla 151 bin 14 adet oldu

Otomotivde traktör dışında toplam üretim, yılın ilk iki aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 241 bin 861 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ilk iki ayına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk iki aylık döneminde traktör dışında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 241 bin 861 adede yükseldi. Otomobil üretimi ise yüzde 12'lik artışla 151 bin 14 adet oldu.