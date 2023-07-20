Otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği kayıtlarına göre, Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yılın ilk yarısında 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 66,68 arttı.

Geçen yıl ocak-haziranda 579 milyon 994 bin dolar olan dış satımı bu sene aynı dönemde 966 milyon 712 bin dolara yükselten sektör temsilcileri, 67 ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs gönderdi.

Bu süreçte en fazla dış satım yapılan ülke olan Fransa'ya otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yüzde 9,22 artış kaydetti. Fransa'ya geçen yılın ocak-haziran döneminde 148 milyon 510 bin dolar olarak gerçekleşen ihracat, 2023'ün ilk yarısında 162 milyon 205 bin dolara çıktı.

İkinci sıradaki Almanya'ya otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 134,6 yükseldi. Almanya'da otobüs ihracatı 55 milyon 564 bin dolardan 130 milyon 354 bin dolara ulaştı.

İtalya'ya yapılan otobüs, minibüs ve midibüs dış satımı da yüzde 180,11 artışla 37 milyon 121 bin dolardan 103 milyon 979 bin dolara yükseldi.

İspanya'ya otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı, yüzde 416 yükselişle 14 milyon 494 bin dolardan 74 milyon 820 bin dolara ulaştı. İspanya yılın ilk yarısında en çok otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yapılan 4'üncü pazar oldu.

Beşinci sırada bulunan Birleşik Krallık'a otobüs ihracatı yüzde 103 artışla 30 milyon 332 bin dolardan 61 milyon 619 bin dolara ulaştı.

Yılın ilk yarısında, 2022'nin aynı dönemine göre Romanya yüzde 244,75 artış ve 57 milyon 826 bin dolarla 6'ncı, Macaristan yüzde 392,6 yükseliş ve 48 milyon 115 bin dolarla 7'nci, Polonya yüzde 186,3 artış ve 45 milyon 602 bin dolarla 8'inci, İsrail yüzde 229,48 yükseliş ve 38 milyon 987 bin dolarla 9'uncu, Amerika Birleşik Devletleri ise yüzde 229,48 artış ve 32 milyon 761 bin dolarla en çok otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yapılan 10'uncu ülke olarak kayıtlara geçti.