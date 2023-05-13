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Nisanda 489 firmaya dahilde işleme izin belgesi aldı

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında nisanda 489 firma için izin belgesi düzenledi.

Ekonomi 13.05.2023, 09:58
Nisanda 489 firmaya dahilde işleme izin belgesi aldı

Bakanlığın nisan ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 489 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, 23 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 24 oldu. Söz konusu ayda bir firma için hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

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