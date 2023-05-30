Nisanda 19 milyar 331 milyon dolar ihracat

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,1 azalarak 19 milyar 331 milyon dolar, ithalat yüzde 4,8 düşüşle 28 milyar 69 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,1 artarak 8 milyar 738 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Nisan 2022'de yüzde 79,1 iken geçen ay yüzde 68,9'a geriledi.

İhracat, ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 3 azalarak 80 milyar 869 milyon dolar, ithalat yüzde 7,1 artışla 124 milyar 313 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı, ocak-nisan döneminde yüzde 32,9 yükselerek 43 milyar 444 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Nisan 2022'de yüzde 71,8 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 65,1'e geriledi.