Mart ayının Togg yola çıkıyor

CES 2023'e katılmak üzere ABD'de bulunan Bakan Varank, buradaki temasları kapsamında, Togg'un fuardaki standına ziyarette bulundu.

Togg'un CES 2023'te oluşturduğu "Dijital Mobilite Bahçesi" hakkında Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'tan bilgi alan Varank, Togg'un "Beyond X" adıyla gösterilen ve mobiletinin yarından sonrasına ilişkin ipuçları veren alanını deneyimledi.

Bakan Varank, burada bulunduğu incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Togg'un fuarda bu seneki konseptinin, dönüşen otomotiv endüstrisinin geleceği noktayı gösterdiğini söyledi.

Togg'un dünyanın en büyük elektronik fuarı olan CES'e ilk kez geçen sene katıldığını anımsatan Varank, firmanın otomotiv endüstrisinin değişimine ve dönüşümüne vurgu yaptığını aktardı.

Varank, "Geçen sene bu fuara 2 bin 400 katılımcı başvurmuştu. Bu sene 3 binin üzerinde firma, geleceğe dönük geliştirdikleri teknolojileri burada dünyaya sergiliyor. Togg da yine bu sene endüstride geldiği noktayı, geleceğe dair planlarını ortaya koymuş oluyor." dedi.