Kur Korumalı Mevduat'ta vatandaşlar için stopaj avantajı uzatılıyor

Alınan bilgiye göre, söz konusu karara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığının çalışmaları tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzaladığı karar, Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu. Kararın yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Söz konusu karar ile tasarruf sahiplerinin, tasarruflarını TL cinsinden açtıkları mevduat ve katılım hesaplarında tutmalarını teşvik etmek ve TL'nin değerinin korunmasını özendirmek amacıyla KKM ve katılım hesaplarına sağlanan vergisel avantajlar devam ettirilecek.

TL mevduat hesaplarıyla yine TL cinsinden açılmış katılım hesaplarından elde edilen gelirler ile bazı menkul kıymetlere uygulanan indirimli tevkifat oranı uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak.