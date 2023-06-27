Konut aidatlarına "fahiş zam" tepkisi

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Genel Başkanı Yahya Sağır, "Temmuz ayından geçerli olacak şekilde asgari ücrete gelen yüzde 34'lük artış, apartman ve site aidatlarında da aynı oranda artışın olacağı anlamına gelmiyor. Her ne kadar site ve apartman bütçelerinin büyük kısmını personel giderleri oluştursa da enerji, bakım-onarım ve diğer giderler de bütçenin genelindeki artış oranını belirliyor." dedi.

Bir ana gayrimenkulün veya toplu yapının giderlerinin, yüzde 50-65'inin çalışan sayısı, yüzde 20-35'inin enerji giderleri, yüzde 5-12'sinin teknik bakım-onarım ve sözleşmeli giderler, yüzde 3-25'inin de diğer giderler ile belirlendiğine ve bu giderlerin değişkenlik gösterebileceğine işaret eden Sağır, şunları kaydetti:

"Giderler, maliklerin demografik yapısına ve yönetimden beklentilerine, yapının büyükşehir, il veya kasabada olmasına, hatta bulunduğu semte, hizmet çeşitliliğine, standartlara ve yeterliliklere uyulmasına, kanun ve mevzuatlardaki gerekliliklerin yerine getirilip getirilmemesine ve birçok başka etkene bağlı olarak değişir."

İşletme bütçelerinin bir yıllık yapıldığına da dikkati çeken Sağır, "Biz bir haftadır bu konuda çalışma yapıyoruz. 1000 lira olan aidata ortalama yüzde 20-25, 4 bin lira olan aidata bile yüzde 20 zam ortaya çıkıyor. Aidata direkt yüzde 34 zam yansıtanlar fahiş artış yapmış olur." diye konuştu.