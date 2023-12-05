Kasımda çok satılan otomobil markaları açıklandı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, kasım ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın kasım ayına göre yüzde 39,8 artarak 115 bin 40 oldu. Otomobil satışları söz konusu dönemde yüzde 54,4 artışla 91 bin 424, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,3 yükselişle 23 bin 616 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 16 bin 5 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 12 bin 970 adetle Renault, 7 bin 862 satışla da Volkswagen takip etti.

Ford, 7 bin 433 satışla dördüncü ve Toyota 7 bin 265 satışla beşinci sırada yer aldı.

Kasım ayında markaların satış adetleri şöyle gerçekleşti;

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM ALFA ROMEO 124 124 0 0 124 124 ASTON MARTIN 1 1 0 0 1 1 AUDI 1,721 1,721 0 0 1,721 1,721 BENTLEY 1 1 0 0 1 1 BMW 2,129 2,129 0 0 2,129 2,129 BYD 552 552 0 0 552 552 CHERY 4,291 4,291 0 0 4,291 4,291 CITROEN 4,256 4,256 1,387 1,387 0 5,643 5,643 CUPRA 872 872 0 0 872 872 DACIA 2,358 2,358 0 0 2,358 2,358 DS 100 100 0 0 100 100 FERRARI 2 2 0 0 2 2 FIAT 8,546 35 8,581 5,443 1,981 7,424 13,989 2,016 16,005 FORD 1 3,459 3,460 3,765 208 3,973 3,766 3,667 7,433 HONDA 2,108 2,108 0 0 2,108 2,108 HONGQI 3 3 0 0 3 3 HYUNDAI 3,892 1,481 5,373 422 422 3,892 1,903 5,795 ISUZU 0 51 42 93 51 42 93 IVECO 0 318 318 0 318 318 JAGUAR 15 15 0 0 15 15 JEEP 531 531 0 0 531 531 KARSAN 0 10 10 10 0 10 KIA 1,562 1,562 425 425 0 1,987 1,987 LAMBORGHINI 3 3 0 0 3 3 LAND ROVER 260 260 55 55 0 315 315 LEAPMOTOR 45 45 0 0 45 45 LEXUS 52 52 0 0 52 52 MASERATI 16 16 0 0 16 16 MAXUS 0 78 78 0 78 78 MAZDA 0 0 0 0 0 MERCEDES-BENZ 2,762 2,762 1,023 1,023 0 3,785 3,785 MG 2,007 2,007 0 0 2,007 2,007 MINI 303 303 0 0 303 303 MITSUBISHI 2 2 0 0 0 2 2 NISSAN 3,388 3,388 0 0 0 3,388 3,388 OPEL 4,890 4,890 1,383 1,383 0 6,273 6,273 PEUGEOT 4,252 4,252 2,108 2,108 0 6,360 6,360 PORSCHE 66 66 0 0 66 66 RENAULT 9,475 1,996 11,471 1,499 1,499 9,475 3,495 12,970 SEAT 1,180 1,180 0 0 1,180 1,180 SERES 0 0 0 0 0 0 SKODA 3,151 3,151 0 0 3,151 3,151 SKYWELL 500 500 0 0 500 500 SMART 0 0 0 0 0 SSANGYONG 229 229 61 61 0 290 290 SUBARU 85 85 0 0 85 85 SUZUKI 470 470 0 0 470 470 TESLA 900 900 0 0 900 900 TOGG 4,401 4,401 0 4,401 0 4,401 TOYOTA 3,774 1,297 5,071 2,194 2,194 3,774 3,491 7,265 VOLKSWAGEN 6,699 6,699 1,163 1,163 0 7,862 7,862 VOLVO 1,181 1,181 0 0 1,181 1,181 TOPLAM: 30,089 61,335 91,424 9,269 14,347 23,616 39,358 75,682 115,040

Otomobil satışları ele alındığında kasım ayında en fazla satış gerçekleştiren marka 11 bin 471 ile Renault oldu. Ardından 8 bin 581 satışla Fiat ve 6 bin 699 satışla Volkswagen izledi.

Hyundai, 5 bin 373 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Toyota, 5 bin 71 satışla beşinci sırada yer aldı.

Toplam 51 markanın yer aldığı ODMD'de listesinde geçen ay Seres ve Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Togg'un teslimatları kasım ayı için 4 bin 401 adet olarak gerçekleşirken, Tesla'nın satışları ise 900 adette kaldı.

Lüks otomobil grubunda kasımda 66 Porsche, 52 Lexus, 16 Maserati, 15 Jaguar, 3 adet Lamborghini, 2 Ferrari, 1 Bentley ve 1 adet de Aston Martin satışı gerçekleştirildi.

Türkiye pazarına yeni giriş yapan Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin tek modeli Atto 3 ile satışları 552 ve Çinli lüks otomobil markası HONGQI'nin ise 3 adet olarak kayıtlara geçti.

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, geçen ay 7 bin 424 satışla Fiat listenin ilk sırasında yer aldı. Fiat'ı, 3 bin 973 satışla Ford ve 2 bin 194 satışla Toyota izledi.

Peugeot, 2 bin 108 satışla dördüncü ve Renault 1499 satışla beşinci oldu.