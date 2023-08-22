İş gücü girdi endeksleri ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan-Haziran 2023 dönemine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,9, inşaat sektöründe yüzde 10,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,5 artış kaydetti.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 artış gösterdi. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,7 azalırken inşaat sektöründe yüzde 8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,3 yükseldi.

Brüt ücret-maaş endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 111,1 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 104,3, inşaat sektöründe yüzde 126,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 114,2 yükseliş kaydetti.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre yüzde 0,1 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,9 gerilerken inşaat sektöründe yüzde 0,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,4 arttı.

Sektörler toplamında çalışılan saat endeksi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 azalış kaydetti. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,8 gerilerken inşaat sektöründe yüzde 0,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,2 yükseldi.

Brüt ücret-maaş endeksi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 12,3, inşaat sektöründe yüzde 11,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,3 artış olarak kayıtlara geçti.