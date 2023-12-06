İnşaat malzemesi sanayi üretimi 3. çeyrekte yüzde 13,5 arttı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Aylık Sektör Raporu'nun Kasım 2023 sonuçları açıklandı. Buna göre bir süre daralan inşaat sektörü, yeniden büyüme gösterdi.

3. çeyrekte sektörü 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 8,1 büyüdü. Deprem bölgesindeki yeniden imar faaliyetlerinin başlaması ve artmasıyla seçimler sonrası belirsizliklerin azalması inşaat sektörünü destekledi. İnşaat sektörünün ocak-eylül dönemi büyüme oranı yüzde 6,3 oldu. Yıl genelinde inşaat sektörünün yüzde 6 büyümesi bekleniyor.

İlk çeyrekte Kahramanmaraş merkezli depremler ve ihracattaki düşüş nedeniyle inşaat malzemesi üretimi yavaşlamasına karşın yüzde 1,2 ile artışını sürdürmüştü. Artış oranı 2. çeyrekte depremin artçı etkileri, seçim sürecinin belirsizliği, dış pazarlardaki yavaşlama ve çalışma gün sayısının azalmasına karşın yıllık bazda yüzde 1,4 olarak gerçekleşti.