İhracatta 21,6 milyar dolarla en yüksek ağustos ayı değerine ulaşıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaşanan deprem felaketine ve küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen ihracatın dayanıklı seyrini sürdürdüğüne işaret ederek, "Ağustos ayında ihracatımız yüzde 1,6 artışla 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine yükseldi. Böylelikle en yüksek ağustos ayı ihracat değerine ulaştık." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından ağustos ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Yaşanan deprem felaketine ve küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen ihracatın dayanıklı seyrini sürdürdüğünü bildiren Bolat, "Ağustos ayında ihracatımız yüzde 1,6 artışla 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine yükseldi. Böylelikle en yüksek ağustos ayı ihracat değerine ulaştık. Ticaret Bakanlığı olarak önümüzdeki dönemde ihracatımızın menzilini ve hacmini büyütme, ticaret diplomasimizi güçlendirme ve ülkemizi yatırımlarda cazibe merkezi yapma hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.