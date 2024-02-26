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HKMO Bursa’da karma yönetim

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Bursa Şubesi’nde iki listenin yarıştığı seçimler sonucu, Demokrat Harita Mühendisleri Grubu’ndan 4 kişi, Çağdaş Demokrat Harita Mühendisleri Grubu’ndan da 3 kişi yönetim kurulunu oluşturdu.

Ekonomi 26.02.2024, 17:09
HKMO Bursa’da karma yönetim

BAOB Yerleşkesi’nde düzenlenen 17. Olağan Genel Kurulu ve seçimlerinde HKMO Odası Bursa Şubesi’ne bağlı 1183 üyeden 594’ü oy kullandı. Oylama sonucu yönetim kurulu iki listenin karmasıyla oluştu. Yönetim Kuruluna; İlker Tokdemir, Kubilay Öksüz, Emre Karagöz, Cüneyt Taşkesen, Cihangir Doğan, İbrahim Serhat Ayaz ve Gökhan Yıldız girdi.

#TMMOB #HKMO
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