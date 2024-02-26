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HKMO Bursa’da karma yönetim
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Bursa Şubesi’nde iki listenin yarıştığı seçimler sonucu, Demokrat Harita Mühendisleri Grubu’ndan 4 kişi, Çağdaş Demokrat Harita Mühendisleri Grubu’ndan da 3 kişi yönetim kurulunu oluşturdu.
Ekonomi 26.02.2024, 17:09
BAOB Yerleşkesi’nde düzenlenen 17. Olağan Genel Kurulu ve seçimlerinde HKMO Odası Bursa Şubesi’ne bağlı 1183 üyeden 594’ü oy kullandı. Oylama sonucu yönetim kurulu iki listenin karmasıyla oluştu. Yönetim Kuruluna; İlker Tokdemir, Kubilay Öksüz, Emre Karagöz, Cüneyt Taşkesen, Cihangir Doğan, İbrahim Serhat Ayaz ve Gökhan Yıldız girdi.
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