Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 82,64 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), H-ÜFE, ocak ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 15,57, geçen yılın aynı ayına göre 82,64 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 90,32 yükseldi.

Endeks geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 81,3, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 94,6, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 69,29, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 78,96, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 93, idari ve destek hizmetlerde yüzde 84,52 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre değerlendirildiğinde ise endeks, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 12,84, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 13,39, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 13,52, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 19,66, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 24,2, idari ve destek hizmetlerde yüzde 22,07 yükseliş gösterdi.