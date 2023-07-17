Hazine ve Maliye Bakanlığından ÖTV artışı açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, akaryakıt ürünlerinde ÖTV artışının sebeplerine değinilerek, "Birincisi, yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Düzenleme, bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir. İkinci olarak, maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları, maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir." ifadeleri kullanıldı.

Akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV’nin, 2016 yılında GSYH içindeki payının yüzde 4,58 iken 2022 yılında yüzde 2,80’e, vergi gelirleri içindeki payının ise 2016 yılında yüzde 26,23 iken 2022 yılında yüzde 17,84’e düştüğü vurgulandı.

Söz konusu ürünlerden en çok tüketilen benzin, motorin ve LPG’de, KDV dahil satış fiyatındaki vergilerin oranının yüzde 50’lerin üzerinde iken yeni yapılan artışa rağmen 38,5 seviyesinde kaldığı ifade edildi.