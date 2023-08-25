Faiz kararı sonrası Dolar ve Euro’da son durum



Merkez Bankası, politika faizini beklentilerin üzerinde 750 baz puan artırdı. Böylece yüzde 17,5 olan politika faizi, yüzde 25’e çıktı.

Merkez Bankası'nın üst üste üçüncü kez politika faizini artırmasının ardından dolar ve euro kurunda hareketlilik yaşanıyor. Önceki güne 27,22 TL'den başlayan dolar, bugüne 25,99'dan giriş yaptı. Dün sabaha 29,68 TL'den başlayan Euro ise 28,03'ten işlem görüyor.

Faiz kararının ardından borsa yeni güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,71 yükselişle 7.545,26 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,32 puan artışla ve yüzde 0,71 değer kazanarak 7.545,26 puana çıktı.