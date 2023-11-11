EPDK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

EPDK'nin, konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Piyasa İşletim Usul ve Esasları'nın (PUE) teminat olarak kabul edilebilecek kıymetlerde düzenlemeler yapıldı.

Kararda teminatların Türk Lirası karşılıklarının hesaplanması sürecinde, döviz nakit teminatlar ve döviz cinsinden elektronik teminat mektupları için TCMB tarafından hesaplamanın yapılacağı günden bir önceki iş günü saat 15.30'da ilan edilen TCMB döviz alış kuru, devlet tahvili ve hazine bonosu için TCMB tarafından hesaplamanın yapılacağı günkü Resmi Gazetede yayımlanan gösterge niteliğindeki fiyatlar, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Eurobond'lar için merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından belirlenen fiyatlar baz alınacak.