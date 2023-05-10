Emtia yatırımcısına nisan ayında tatlı kazanç

Emtia piyasasında geçen ay genel olarak pozitif bir seyir izlendi. Merkez bankalarının faiz artırımlarını yakın zamanda sona erdireceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve dolara olan talebin azalmasıyla emtia piyasasında talep arttı.

Analistler, geçen ay resesyon endişelerinin de öne çıktığını, bu endişelerin, emtia piyasası için olumsuz olsa da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasına devam edip etmeyeceğine dair soru işaretlerini artırdığını ve emtia piyasasını olumlu etkilediğini ifade etti. Dolara talebin azalması da emtia piyasası için olumlu bir faktör olarak belirlendi.

Geçen ay emtia piyasasında öne çıkan ürün şeker oldu. Intercontinental Exchange'de (ICE) nisan ayında 0,2683 dolarla Ekim 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gören şeker, geçen ayı yüzde 18,4 kazançla tamamladı. Şeker, nisanda emtia piyasasında yatırımcısına en fazla kazandıran ürünlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Hindistan'dan yapılan sınırlı ihracat, Pakistan ve Tayland'ın da aralarında bulunduğu diğer ülkelerden gelen cansız tedarik beklentileriyle şeker fiyatları geçen ay yükseldi.

Emtia piyasasında geçen ay değerli metallerde sert yükselişler görüldü.

Altın yüzde 1, gümüş yüzde 3, paladyum yüzde 3,3 ve platin yüzde 8,4 artış kaydetti.