Emtia piyasasında yön arayışı geçen hafta da devam etti

Emtia piyasasında, önceki haftalarda görülen yön arayışı geçen hafta da devam etti.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve küresel çapta dolara olan talebin azalmaya devam etmesi emtia piyasası için geçen hafta destekleyici bir unsur olarak öne çıktı.

Dolar endeksi düşüş eğilimini üst üste üçüncü haftaya taşıyarak, haftayı yüzde 0,2 azalışla 103,2 seviyesinden tamamladı

Çin ekonomisine dair devam eden endişeler özellikle baz metaller başta olmak üzere emtia piyasasında satış baskısını artırdı. Üretime yönelik tahminler ve hava olayları ise tarım emtialarını etkileyen diğer unsurlar olarak öne çıktı.

Çin'de geçen hafta sanayi karları ocak-ekim döneminde yüzde 7,8 azaldı. Ülkede, imalat sanayisi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 49,4 ile 50 seviyesinin altında kaldı.

Geçen haftayı yüzde 3,4 artışla 2071,51 dolardan tamamlayan altının onsu, yeni haftanın ilk işlem gününde 2145,12 dolarla rekor tazeledi. Geçen hafta gümüş yüzde 4,6, platin yüzde 0,3 değer kazanırken, paladyum yüzde 6,5 değer kaybetti.

Altın, Fed'in muhtemelen gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimine gidebileceğine dönük beklentilerin güçlenmesiyle yükselişini sürdürdü.

ABD'de enflasyonun yavaşladığını gösteren veriler Fed'in faiz artırımlarını tamamladığına ilişkin öngörüleri desteklerken, doların zayıflamasına ve tahvil faizlerinde düşüşe yol açtı. Altın böylece yükseliş eğilimini üçüncü haftaya taşıdı.

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın genişleyeceği endişesi de genellikle güvenli liman olarak görülen altının fiyatındaki artışa katkıda bulundu.