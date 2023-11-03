Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 3,43, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,94 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,36, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 39,39 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 54,26, yurt içi üretici fiyatları yüzde 58,46 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 3,43, Yİ-ÜFE yüzde 1,94 yükseldi.

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 55, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 61,36 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2022'ye göre yüzde 38,7, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 39,39 arttı.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,46 artış gösterdi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.