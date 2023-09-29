Ekim ayı elektrik tarifesi açıklandı

1 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni elektrik fiyat tarifesi belli oldu. Sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre, sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe yüzde 20 oranında zam yapıldı. 100 kwh tüketimde mesken abonesi için fatura bedeli 150 TL olarak aynı kalacak. Konut aboneleri için ise bu ay da zam yansıtılmayacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında düzenlenen, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısından zam kararı çıktı.

Alınan karar doğrultusunda; 1 Ekim Pazar gününden itibaren sanayi ve ticarethanelerde geçerli olmak üzere elektriğe yüzde 20 oranında zam yapıldı. Ancak bu zamdan konut aboneleri etkilenmeyecek.

100 kwh tüketimde mesken abonesi için fatura bedeli 150 TL olarak aynı kalacak.