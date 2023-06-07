Son Dakika
Dolar 23 TL'yi aştı
Dolar ve euroda hızlı artış sürüyor. TL’nin dolar ve euro karşısındaki değer kaybı yüzde 7’nin üzerine çıktı. Dolar/TL kuru 23,2260 TL ile tarihi zirvesini gördü. Tarihinde ilk kez 24 TL’nin üzerine çıkar euro kuru ise 24,8266 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Ekonomi 07.06.2023, 10:48
Türk Lirası'nın Dolar ve euro karşısında hafta başından beri yaşadığı değer kaybı sürüyor.
Kurlarda bu sabah saatlerinde kaydedilen yaklaşık yüzde 7'lik artışla artışla Dolar ve euroda rekorlar seviyelere ulaşıldı.
Dolar/TL kuru, 23,1'in üzerindeki bir seviyede seyrediyor. Euro/TL kuru ise 24,8'in üstüne çıktı.
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız