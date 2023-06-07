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Dolar 23 TL'yi aştı

Dolar ve euroda hızlı artış sürüyor. TL’nin dolar ve euro karşısındaki değer kaybı yüzde 7’nin üzerine çıktı. Dolar/TL kuru 23,2260 TL ile tarihi zirvesini gördü. Tarihinde ilk kez 24 TL’nin üzerine çıkar euro kuru ise 24,8266 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Ekonomi 07.06.2023, 10:48
Dolar 23 TL'yi aştı

Türk Lirası'nın Dolar ve euro karşısında hafta başından beri yaşadığı değer kaybı sürüyor.

Kurlarda bu sabah saatlerinde kaydedilen yaklaşık yüzde 7'lik artışla artışla Dolar ve euroda rekorlar seviyelere ulaşıldı.

Dolar/TL kuru, 23,1'in üzerindeki bir seviyede seyrediyor. Euro/TL kuru ise 24,8'in üstüne çıktı.

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