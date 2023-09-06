Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Türkiye'ye eserler ve hizmetler kazandırmayı sürdürdükleri bir ayın daha geride kaldığını dile getiren Erdoğan, son Kabine Toplantısı'ndan bu güne iştirak ettiği programlara ilişkin bilgi verdi.

Kabine Toplantısı'nın ertesi günü Yurtdışı Müteahhitlik Başarı Ödülleri'nin takdim töreni vesilesiyle Türkiye'yi dünyanın dört bir yanında temsil eden iş insanlarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Erdoğan, "Ülkemizin müteahhitlik listesinde 42 firmayla, teknik müşavirlik listesinde 6 firmayla yer aldığı bu değerlendirmeleri önemli görüyoruz. Dünyada hem yeni altyapı kurma hem eskiyen altyapıyı yenileme ihtiyacı bitmedikçe müteahhitliklerimizin başarılı çalışmaları artarak sürecektir." diye konuştu.

Geçen ayın son günü Türkiye'nin 2023 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamlarının açıklandığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna göre yılın ilk çeyreğinde düzeltilmiş rakamıyla yüzde 3,9 büyüyen Türkiye ekonomisi, ikinci çeyreği de yüzde 3,8'le tamamladı. Böylece Türkiye, 2023 yılı ikinci çeyreğinde OECD ülkeleri arasında Kosta Rika'nın ardından en yüksek oranda büyüyen ikinci, G20 ülkeleri arasında ise Çin ve Endonezya'yı takiben üçüncü devlet olmayı başardı. İkinci çeyrek ihracat rakamlarımızda da benzer bir tabloyu görüyoruz. Türkiye, G20 ülkeleri arasında mal ve hizmet ihracatını arttıran üç ülke arasında yüzde 2,3 oranıyla ikinci sırada yer alıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağustos ayının yine bir rekoru ifade eden 21,6 milyar dolarlık ihracatla kapatıldığını belirterek, yılın ilk sekiz ayındaki ihracatın 165 milyar doları, yıllık ihracatın da 253,5 milyar doları bulduğunu ifade etti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türk lirasıyla yapılan ihracat rakamının yılın ilk sekiz ayında 361,6 milyar liraya yükselmesi, cari açığımız bakımından sevindirici bir gelişmedir. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımızın toplam ihracat içindeki payının yüzde 40'ı geçmesi de bir diğer sevindirici haberdir. Dünya ticaretinden aldığımız pay ise yüzde 1,04. Bu seviyeye kadar çıkmıştır. Tüm bunlara rağmen henüz cari fazla konusunda arzu ettiğimiz seviyeye gelememiş olmamızı bir hayıflanma olarak ifade etmek istiyorum. İnşallah o günleri de yakında göreceğiz."