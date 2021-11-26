Son Dakika
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 2 trilyon 76 milyar lira oldu
Ekonomi 26.11.2021, 15:55 26.11.2021, 16:24
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Enka İnşaat
|84.728.000.000
|1,40
|Ford Otosan
|84.534.219.000
|9,39
|Ereğli Demir Çelik
|78.820.000.000
|1,51
|Koç Holding
|72.526.684.230
|1,31
|İskenderun Demir Çelik
|54.694.000.000
|1,89
|Garanti Bankası
|48.510.000.000
|0,68
|ASELSAN
|48.108.000.000
|2,33
|SASA Polyester
|44.217.600.000
|10,96
|BİM Mağazalar
|42.018.240.000
|6,25
|Turkcell
|41.008.000.000
|1,87
|Tofaş Oto Fabrikası
|39.400.000.000
|7,88
|Tüpraş
|37.587.921.920
|2,78
|Şişe Cam
|36.421.615.128
|1,35
|Akbank
|34.684.000.000
|0,49
|Türk Telekom
|32.305.000.000
|2,12
|İş Bankası (C)
|30.239.798.400
|0,40
|Arçelik
|29.029.283.687
|1,96
|Yapı ve Kredi Bankası
|27.537.387.186
|0,49
|Sabancı Holding
|26.688.483.417
|0,60
|Gübre Fabrikaları
|25.651.200.000
|14,02
18
kapalı
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1330'UNCU SAYI
Kasım 2021
EKO HABER - 1329'UNCU SAYI
Kasım 2021
Eko Haber - 1328'İNCİ SAYI
Kasım 2021
Eko Haber - 1327'nci sayı
Kasım 2021
Eko Haber - 1326'ncı Sayı
Ekim 2021
Eko Haber - 1325'inci Sayı
Ekim 2021