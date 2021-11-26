Borsa şirketlerinin piyasa değeri

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Enka İnşaat 84.728.000.000 1,40 Ford Otosan 84.534.219.000 9,39 Ereğli Demir Çelik 78.820.000.000 1,51 Koç Holding 72.526.684.230 1,31 İskenderun Demir Çelik 54.694.000.000 1,89 Garanti Bankası 48.510.000.000 0,68 ASELSAN 48.108.000.000 2,33 SASA Polyester 44.217.600.000 10,96 BİM Mağazalar 42.018.240.000 6,25 Turkcell 41.008.000.000 1,87 Tofaş Oto Fabrikası 39.400.000.000 7,88 Tüpraş 37.587.921.920 2,78 Şişe Cam 36.421.615.128 1,35 Akbank 34.684.000.000 0,49 Türk Telekom 32.305.000.000 2,12 İş Bankası (C) 30.239.798.400 0,40 Arçelik 29.029.283.687 1,96 Yapı ve Kredi Bankası 27.537.387.186 0,49 Sabancı Holding 26.688.483.417 0,60 Gübre Fabrikaları 25.651.200.000 14,02