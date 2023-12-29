BDDK'den tasarruf finansman şirketlerine ilişkin yönetmelik değişikliği

Konuya ilişkin BDDK'den yapılan açıklamada, tasarruf finansman şirketlerinin faaliyetlerini daha sağlıklı ve risk odaklı bir yaklaşım çerçevesinde sürdürebilmeleri ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesini teminen ilgili değişikliğin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, tasarruf finansman sözleşmesi kapsamında müşterilere yapılacak olan tahsisat ödemelerinde gecikmeye mahal verilmemesini teminen ilgili mevzuat hükümleri ve sözleşmede kararlaştırılan şartlar saklı kalmak kaydıyla tahsisat ödemelerinin ne zaman yapılacağına yönelik düzenleme yapıldığı ve söz konusu süreye ilişkin olarak Kurul'a değişiklik yapma yetkisi verildiği bildirildi.

Müşterilerin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla müşteriye bir defaya mahsus olmak üzere tasarruf finansman sözleşmesinin konusunu değiştirme talebinde bulunma hakkı tanındığı belirtilen açıklamada, "Yüksek tutarlı sözleşmeler için alt sınır finansman konusuna göre farklılaştırılmak suretiyle artırılmış ve ayrıca Kurul tarafından farklı bir oran öngörülmedikçe bu sınırın her sene yıllık üretici fiyat endeksindeki artış oranı kadar artırılacağı düzenlenmiştir." bilgisi verildi.