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Bakan Nebati: İstihdamda Cumhuriyet tarihi rekoru
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kasım 2022 dönemi iş gücü istatistiklerine ilişkin, "Cumhuriyet tarihi rekoru bir ileri seviyeye taşındı." ifadesini kullandı.
Ekonomi 10.01.2023, 16:08
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün yayımlanan Kasım 2022 dönemi iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Türkiye Ekonomi Modeli'nin temel taşlarından biri olan istihdamın Kasım 2022'de bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 31,6 milyon kişiye ulaştığını belirten Nebati, şunları kaydetti:
"Böylece istihdamda Cumhuriyet tarihi rekoru bir ileri seviyeye taşınmıştır. Önümüzdeki dönemde de temel önceliğimiz vatandaşlarımızın gelir sahibi olmasını sağlayacak politikaları uygulamak ve daha fazla üreterek vatandaşımıza yeni iş imkanları sağlamaktır."
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