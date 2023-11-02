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Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Ekonomi 02.11.2023, 12:22
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlığının bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, "(2024'te geçerli olacak asgari ücret) Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum." dedi.

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