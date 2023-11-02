Son Dakika
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Ekonomi 02.11.2023, 12:22
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlığının bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, "(2024'te geçerli olacak asgari ücret) Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum." dedi.
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1430'uncu Sayı
Ekim 2023
Eko Haber - 1429'uncu Sayı
Ekim 2023
Eko Haber - 1428'inci Sayı
Ekim 2023
Eko Haber - 1427'nci Sayı
Ekim 2023