BAE ve Suudi Arabistan'a ihracatta atağı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin BAE'ye ihracatı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 262 milyon 722 bin dolar artarak 1 milyar 23 milyon dolara çıktı.

Suudi Arabistan'a yapılan dış satım da 541 milyon 906 bin dolar artışla 611 milyon 816 bin dolara yükseldi.

Suudi Arabistan, Türkiye'nin dış satımını değer bazında en fazla artırdığı ikinci, BAE ise dördüncü ülke oldu.

BAE, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 13'üncü, Suudi Arabistan da 21'inci ülke olarak kayıtlara geçti.

BAE'nin Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 1,7, Suudi Arabistan'ın da yüzde 1 oldu.