Almanya ve İsveç menşeli kimysala gözden geçirme soruşturması

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yerli bir üretici tarafından gerçekleştirilen, başvuruya istinaden Almanya ve İsveç menşeli "sodyum perkarbonatlar" ürünü ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.